Costa Rica define os 23 jogadores convocados para a Copa

SAN JOSE - Depois da lesão do artilheiro Álvaro Saborío, que foi cortado na noite de quinta-feira, o técnico Jorge Luis Pinto se preparava para divulgar a lista final com os 23 convocados para a Copa do Mundo neste sábado. Na tarde desta sexta, porém, a imprensa local conseguiu uma relação com os nomes escolhidos, o que obrigou a federação da Costa Rica a antecipar a divulgação, comunicando oficialmente o grupo que vai ao Brasil.

Além da ausência de Saborío, o técnico cortou nesta sexta-feira o defensor Kendall Weston, do Saprissa (Costa Rica), e o meio-campista Carlos Hernández, do Wellington Phoenix (Nova Zelândia), dois nomes que já eram esperados pela imprensa local. Assim, ambos não participam dos próximos amistosos de preparação nos Estados Unidos, contra o Japão, na segunda-feira, e a Irlanda, na sexta.

Agora, com o grupo fechado, a Costa Rica vai para a Copa com 14 jogadores, entre 23 convocados, que atuam em clubes estrangeiros. No Mundial, a seleção costa-riquenha caiu no "grupo da morte", junto com os campeões mundiais Itália, Inglaterra e Uruguai.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Keilor Navas (Levante, Espanha), Patrick Pemberton (Alajuelense, Costa Rica), Daniel Cambronero (Herediano, Costa Rica)

Defensores: Johnny Acosta (Alajuelense), Giancarlo González (Columbus Crew, EUA), Michael Umaña (Saprissa, Costa Rica), Oscar Duarte (Brugge, Bélgica), Waylon Francis (Columbus Crew), Heiner Mora (Saprissa), Júnior Díaz (Mainz 05, Alemanha), Christian Gamboa (Rosenborg, Suécia), Roy Miller (New York Red Bull, EUA)

Meio-campistas: Celso Borges (AIK, Suécia), Christian Bolaños (FC Copenhagen, Dinamarca), Oscar Esteban Granados (Herediano), Michael Barrantes (AAlesund, Noruega), Yeltsin Tejeda (Saprissa), Diego Calvo (Valerenga, Noruega), José Miguel Cubero (Herediano)

Atacantes: Bryan Ruiz (PSV Eindhoven, Holanda), Joel Campbell (Olympiakos, Grécia), Randall Brenes (Cartaginés, Costa Rica), Marco Ureña (FC Kuban Krasnodar, Rússia)