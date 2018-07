Costa Rica e Grécia duelam para fazer história na Copa

Antes de começar a Copa, falar que Costa Rica e Grécia fariam umas das oitavas de final soaria como piada. A expectativa era ver a Itália ou a Inglaterra no lugar dos costa-riquenhos e Colômbia ou Costa do Marfim na vaga dos gregos. Mas as duas maiores surpresas da Copa derrubaram os prognósticos e jogam neste domingo, 29, a classificação para as quartas, às 17 horas, na Arena Pernambuco, no Recife.

O motivo da descrença em ambos é simples. A Costa Rica era o "patinho feio" em um grupo onde havia os poderosos Uruguai, Itália e Inglaterra. Já os gregos apostam tudo na defesa. Para se manter vivos na Copa, os dois times adotam discursos bem distintos.