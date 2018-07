Costa Rica goleia EUA e dispara na liderança das Eliminatórias da Concacaf

Uma das candidatas a ficar com uma das vagas da Concacaf na Copa do Mundo de 2018, a seleção da Costa Rica mostrou força na madrugada desta quarta-feira ao golear os Estados Unidos por 4 a 0, diante da torcida, em San José. Joel Campbell foi o destaque da partida, com dois gols.

O atacante do Sporting, mas que pertence ao Arsenal, marcou os últimos dois gols do jogo, aos 29 e aos 32 minutos do segundo tempo. A Costa Rica só abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com Johan Venegas. Na segunda etapa, aos 23, Christian Bolaños anotara o segundo.

Com o triunfo, a seleção da Costa Rica disparou na liderança do hexagonal final das Eliminatórias da Concacaf, com seis pontos. É a única com duas vitórias nesta fase da competição na qual seis seleções disputam três vagas diretas no Mundial na Rússia e o quarto colocado jogará uma repescagem contra um representante da Ásia.

México e Panamá somam quatro pontos cada e vêm logo atrás da Costa Rica. O time mexicano chegou ao segundo lugar apesar do empate sem gols com o próprio Panamá, fora de casa, na madrugada desta quarta (no horário brasileiro).

Em quarto lugar aparece a seleção de Honduras, que bateu Trinidad e Tobago por 3 a 1, em casa, também nesta rodada. Tem três pontos e está à frente do próprio rival e dos Estados Unidos. Trinitinos e norte-americanos ainda não pontuaram neste hexagonal.