Costa Rica marca de pênalti aos 47 e vence a Rússia em amistoso

Sede da próxima edição da Copa do Mundo, em 2018, a Rússia está automaticamente fora das Eliminatórias e tem usado as datas destinadas aos confrontos entre seleções para fazer amistosos contra equipes de igual nível. Neste domingo, recebeu a Costa Rica em Krasnodar e perdeu por 4 a 3 em um jogo movimentado em Krasnodar.

O time centro-americano fez os dois primeiros gols, com Azofeifa e Ruiz. Samedov descontou, mas a Costa Rica fez o terceiro, nos acréscimos do primeiro tempo, num gol contra de Berezutski.

Na segunda etapa, a Rússia reagiu. Dzyuba parceiro de Giuliano no Zenit, marcou dois gols e deixou o jogo empatado em 3 a 3. Aos 47 do segundo tempo, entretanto, a Costa Rica teve um pênalti a seu favor. Joel Campbell, ex-Arsenal e hoje no Sporting, converteu.

MÉXICO

Como a última fase das Eliminatórias da Concacaf só começam em novembro, os times do continente estão jogando amistosos. No sábado a noite, o México encarou a Nova Zelândia nos Estados Unidos e venceu por 2 a 1. Giovanni dos Santos, de volta à seleção após quase um ano e meio, marcou um dos gols. O resultado dá sobrevida ao técnico Juan Carlos Osorio, que estava pressionado após o fracasso na Copa América Centenário e o empate em 0 a 0 com Honduras pela última rodada da fase anterior das Eliminatórias.