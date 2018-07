Costa Rica supera Honduras por 1 a 0 e estreia com vitória na Copa Ouro

A Costa Rica até sofreu na madrugada deste sábado, mas estreou com vitória na Copa Ouro. Em partida disputada na Red Bull Arena, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a equipe superou Honduras pelo placar mínimo de 1 a 0.

Embora tenha sofrido forte pressão durante todo o duelo, a Costa Rica abriu o placar ainda no primeiro tempo, com o atacante Marco Ureña, e soube segurar o adversário até os minutos finais.

Na outra partida válida pelo Grupo A da Copa Ouro, a seleção canadense fez um duelo de inúmeros gols contra a Guiana Francesa e ganhou por 4 a 2. A equipe abriu 3 a 0 e viu os adversários encostarem em 3 a 2, mas sacramentou o triunfo aos 40 minutos do segundo tempo.

Os resultados deixaram o Canadá na liderança do Grupo A, com um gol a mais de saldo do que a Costa Rica. O Grupo B, por sua vez, é formado por Estados Unidos, Panamá, Nicarágua e Martinica, enquanto México, El Salvador, Jamaica e Curaçao formam a chave C.