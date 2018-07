Costa Rica vence e se garante na vice-liderança das Eliminatórias da Concacaf

Depois de ter decepcionado a sua torcida com um empate por 0 a 0 com o Panamá, na semana passada, a Costa Rica conseguiu fazer valer o fator campo ao vencer Trinidad e Tobago por 2 a 1, em confronto encerrado no final da noite de terça-feira, em San José, onde se garantiu na vice-liderança das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018.

O resultado levou os costarriquenhos aos 11 pontos, agora apenas três atrás do líder México, que no último domingo empatou por 1 a 1 com os Estados Unidos, também como mandante, na abertura desta sexta rodada da fase final deste qualificatório para o Mundial.

Os norte-americanos, por sua vez, estão com oito pontos no terceiro lugar e foram ultrapassados pela Costa Rica, enquanto Trinidad e Tobago seguiu estacionada nos três pontos e ocupa a sexta e última posição deste estágio das Eliminatórias.

Na partida realizada em San José, a seleção costarriquenha abriu o placar logo no primeiro minuto, com Francisco Calvo. Depois disso, Kevin Molino chegou a empatar para os visitantes aos 35. Porém, ainda na etapa inicial, aos 44, Bryan Ruiz marcou o gol que assegurou o triunfo para os anfitriões.

Em outro duelo desta sexta rodada das Eliminatórias da Concacaf realizado no final da noite de terça, o Panamá não passou de um empate por 2 a 2 com Honduras, em casa, e foi aos sete pontos na quarta posição, posto que hoje obrigaria o país a disputar uma repescagem por uma vaga no Mundial - apenas os três primeiros colocados garantirão classificação direta para a competição na Rússia. Já os hondurenhos estão com cinco pontos e ocupam o quinto e penúltimo lugar.

E os panamenhos só conseguiram assegurar a quarta posição da tabela porque se salvaram da derrota para Honduras com um gol marcado por Roman Torres no minuto final da partida desta terça, no qual os visitantes também chegaram a ficar por duas vezes à frente do placar.

A próxima rodada das Eliminatórias da Concacaf está marcada para 1º de setembro, quando ocorrerão os confrontos México x Panamá, Trinidad e Tobago x Honduras e Estados Unidos x Costa Rica.