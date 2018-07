Cotado no Grêmio, Rildo pode trocar Ponte Preta pelo Corinthians Depois de muitas especulações sobre uma possível ida ao Grêmio, o atacante Rildo pode trocar a Ponte Preta por outro clube do Brasileirão: o Corinthians. Desde a última quarta-feira, o empresário do jogador, José Luiz Galante, conversa com a diretoria do time de Campinas para estudar opções para uma eventual transferência.