Cotado para a Copa, árbitro inglês é inocentado de acusação de insulto

LONDRES - Um árbitro inglês, que está entre os possíveis escolhidos para apitar na Copa do Mundo, foi absolvido nesta segunda-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) das acusações de que ele insultou o capitão do Southampton, Adam Lallana, durante uma partida do Campeonato Inglês.

O Southampton enviou uma carta com a reclamação para a FA questionando a linguagem que o árbitro Mark Clattenburg supostamente usou em uma discussão com Lallana, depois de negar a marcação de um pênalti durante a derrota da equipe por 2 a 1 para o Everton em 29 de dezembro. Clattenburg teria dito que o comportamento de Lallana tinha mudado desde que ele começou a jogar pela seleção da Inglaterra.

"A FA apresentou total consideração sobre este assunto e a nossa visão é que os comentários, conforme divulgados na carta de reclamação do Southampton, não constitui má conduta sob as regras da FA", disse a entidade em um comunicado. "Por conseguinte, a FA não vai tomar qualquer ação em relação ao este assunto e agora considera este caso encerrado".

Clattenburg é considerado um dos principais árbitros da Inglaterra e em 2012 apitou a vitória do México sobre a seleção brasileira na final do torneio de futebol masculino da Olimpíada de Londres. Ele é um dos candidatos a ser escolhido para apitar na Copa do Mundo pela Fifa. Na última temporada, Clattenburg foi acusado pelo Chelsea de abusar racialmente de John Obi Mikel durante uma partida do Campeonato Inglês.