Cotado para seleção, Redknapp diz focar o Tottenham

"Não posso tirar meu olho da bola no Tottenham no momento, porque estamos tentando chegar na Liga dos Campeões da Europa, ainda estamos na Copa da Inglaterra e precisamos continuar completamente focado no trabalho que fazemos aqui", declarou. "Não seria justo com ninguém se eu deixasse meus pensamentos me levarem para outro lugar", completou.

O nome Harry Redknapp passou a ser amplamente comentado na última quarta, quando Fabio Capello pediu demissão do cargo de técnico da Inglaterra por não concordar com a posição da Associação de Futebol (FA, na sigla em inglês) de retirar o zagueiro John Terry, que está sendo acusado de racismo, da condição de capitão.

Mesmo com todos os olhos voltados para ele, o treinador acredita que, neste momento, tem que pensar apenas em seu clube. "Já é muito difícil ser técnico de um clube somente, sem ser também de sua seleção. São dois trabalhos muito diferente. Acho que preciso estar focado em apenas um deles", afirmou.

No entanto, Redknapp não descartou a possibilidade de assumir o controle da seleção e disse estar "lisonjeado" por ter sido lembrado. "É legal se as pessoas me colocam em uma posição na qual eu tenho chance de conseguir este trabalho. É lisonjeador. Outros técnicos disseram coisas legais e eu aprecio o apoio de todos", disse.

Enquanto um treinador não é confirmado, a FA confirmou o nome de Stuart Pearce, técnico da seleção sub-21, como interino. Ele dirigirá a Inglaterra no amistoso diante da Holanda, no dia 29 de fevereiro. A intenção da entidade, no entanto, é anunciar o nome definitivo antes da disputa da Eurocopa, daqui quatro meses.