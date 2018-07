Cotado para ser titular no Palmeiras, Kardec diz que não está em forma

SÃO PAULO - O atacante Alan Kardec vive um dilema: conciliar a ansiedade e a vontade de brigar por uma vaga entre os titulares e a paciência para seguir o cronograma de treinamentos necessário para entrar em foma depois de um período de férias. "Se o treinador perguntar se quero jogar, obviamente vou dizer que sim. Mas tenho uma cartilha de treinamentos para cumprir para chegar a minha forma física ideal. As coisas vão acontecer naturalmente", afirma o jogador de 24 anos emprestado do Benfica, de Portugal, há pouco mais de um mês. "Tenho de estar forte fisicamente para acompanhar a maratona de jogos que vai acontecer lá na frente", diz o atacante.

Depois de ter uma boa atuação no segundo tempo da vitória contra o Figueirense, Alan Kardec se transformou em uma nova opção para o treinador do Palmeiras. Ele pode ser escalado entre os titulares na próxima partida, sábado, contra o Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Para escalá-lo, no entanto, Kleina terá de mudar a maneira de o time jogar. Hoje, o Palmeiras acumula quatro vitórias seguidas com dois atacantes abertos pelos lados. Kardec é um jogador centralizado, que atua dentro da área. "Isso significa que o Palmeiras terá mais uma opção, um novo jeito de jogar".

Alan Kardec terá uma concorrência dura pela frente. Com Vinícius e Leandro na maior parte dos jogos, o Palmeiras marcou 19 gols e tem a segunda melhor marca da competição. "O time está bem. Acumula quatro vitórias. Vou ter de trabalhar ainda mais para conseguir o meu espaço. É difícil mexer em um time que está ganhando, mas posso criar mais uma opção", diz o jogador.