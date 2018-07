Cotia dá W.O. e Sertãozinho lidera A3 antes de ela começar

Neste final de semana começa mais uma vez a briga em busca do acesso na Série A3 do Campeonato Paulista - a terceira divisão estadual -, com três jogos neste sábado e mais seis no domingo. Mesmo sem entrar em campo, o Sertãozinho já é o líder da competição, já que o seu adversário, o Cotia, teve o estádio interditado, não conseguiu alterar o local da partida a tempo e perdeu por W.O. conforme o Artigo 33.º do Regulamento Geral.

O estádio Euclides de Almeida, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, está interditado desde setembro de 2013 e a diretoria do clube chegou a fazer reformas no gramado, mas não obteve os laudos técnicos. Contando com o local da partida, o time enviou à Federação Paulista de Futebol (FPF) um ofício pedindo para jogar na Arena Barueri, mas fora do prazo.

Consequentemente, a FPF decretou o W.O. seguindo o Artigo 33 do Regulamento Geral da Competição, que reza: "Os Clubes, para participação e garantia do direito de acesso, deverão possuir no município de sua sede Estádio próprio, alugado ou por qualquer outra forma cedido com prioridade de uso".