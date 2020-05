Coudet revela grupo do Inter motivado com volta: 'Estão com muita gana'

Se tudo der certo, o Campeonato Gaúcho poderá ser retomado na segunda metade de julho. Foi o que ficou definido em reunião na semana passada entre os participantes do torneio, um indicativo que serve como motivação para os jogadores do Internacional, como revelou o técnico Eduardo Coudet, que elogiou a disposição dos atletas.

"Ter uma data mais ou menos certa de quando pode começar ajuda muito para a cabeça, para se preparar, para os jogadores terem um objetivo. E talvez o incentivo. Por mais que falte muito tempo, estão com muita gana", afirmou o argentino à Inter TV, o canal de vídeos do clube no YouTube.

Coudet também destacou a importância de o elenco, ainda que com muitas restrições, ter retomado uma rotina de atividades, mesmo que sem muitas perspectivas em função da pandemia do coronavírus. Assim, celebrou esse primeiro passo para a retomada do futebol.

"Temos a sorte de poder treinar. Para os jogadores é importante essa ajuda de liberar a cabeça, de poder estar em contato com a grama, com a bola. Seguramente falta bastante para retomar a temporada, mas esta preparação vai nos ajudar para ficar cada vez mais fortes", disse.

Coudet também destacou que o grupo voltou bem condicionado do período forçado de férias. "Acho que o grupo está cada vez mais forte, a gente já se conhece, os jogadores conhecem a forma de trabalhar, a intenção que temos de trabalhar, de nos prepararmos para jogar de uma forma. Felizmente, como eu disse antes, nos deparamos com um grupo muito melhor que na volta das férias", afirmou.

Nesta segunda-feira, após dois dias de folga, o elenco do Inter voltou a treinar no CT do Parque Gigante, iniciando a terceira semana de atividades durante a pandemia. O elenco fez um trabalho focado na parte física e também em exercícios técnicos de passes e finalizações.