Courbis será o novo técnico do Montpellier

PARIS - Rolland Courbis vai substituir Jean Fernandez como técnico do Montpellier, segundo anúncio do clube francês, neste sábado. "Rolland Courbis vai se juntar ao clube na segunda-feira", disse o Montpellier em seu site.

Fernandez pediu demissão na última quinta-feira após derrota por 2 x 0, em casa, para o Lorient, e deixou o clube em 17.º lugar no Campeonato Francês. Ex-jogador do Montpellier e assistente, Pascal Baills foi nomeado interino. Courbis, técnico do Montpellier entre 2007 e 2009, também treinou Olympique de Marselha, Bordeaux, Lens e Ajaccio.

O treinador de 60 anos foi sentenciado a dois anos de prisão em 2007 por irregularidades financeiras em transferências do Olympique de Marselha, mas cumpriu apenas sete meses da pena.