Courtois é cortado e desfalca seleção belga em amistoso contra a Costa do Marfim

Thibaut Courtois foi cortado da seleção belga, que joga nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), um amistoso contra a Costa do Marfim. A partida antecede as rodadas três e quatro da Liga das Nações. Segundo o relatório do departamento médico, o goleiro não está "apto para jogar" e já retornou para Madri, onde atua pelo Real.

"Thibaut Courtois deixará a concentração após exame médico. Ele não está apto para jogar", informou a federação Belga de Futebol, em suas redes sociais, sem dar detalhes do motivo do corte.

Desta forma, Courtois desfalca a equipe dirigida por Roberto Martinez também nos dois próximos jogos previstos na Liga das Nações. Primeiro diante da Inglaterra, neste domingo, e depois contra a Islândia, na próxima quinta-feira, dia 15.

Esta não é a primeira vez que o goleiro é cortado da seleção. No mês passado, o atleta também teve de abandonar a concentração, sob suspeita de que teria contraído o novo coronavírus, mas um exame não diagnosticou a doença.

Sem Courtois, Martinez deve escalar Simon Mignolet, do Brugge, contra a Costa do Marfim. O treinador também não poderá contar com o meia Eden Hazard, que está lesionado.