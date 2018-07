Courtois está próximo de renovar contrato com o Chelsea

O goleiro belga Courtois está próximo de renovar o contrato com o Chelsea. Emprestado ao Atlético de Madrid na última temporada, o atleta deve mesmo ficar na equipe londrina. Segundo ele, o acerto ocorrerá na reapresentação, depois do retorno da seleção da Bélgica.

"Ainda não está assinado. Estou aqui com a seleção então é difícil. Mas quando voltar ao Chelsea provavelmente vou assinar o novo contrato", disse o jovem goleiros, um dos destaques da Copa do Mundo.

Courtois barrou o veterano Peter Cech, titular do Chelsea nos últimos dez anos. No começo desta temporada, o belga defendeu a equipe nos três primeiros jogos do campeonato Inglês. "Não falamos sobre essa situação. Mas é claro que sei que ele jogou dez anos. E agora estou jogando. Para ele não é a melhor situação. Iremos trabalhar bem juntos", afirmou o titular.

Na próxima rodada do Inglês, o Chelsea, líder do campeonato com nove pontos e 100% de aproveitamento, enfrenta o Swansea, segundo colocado com a mesma pontuação e saldo de gols inferior. A partida será disputada no dia 13, no Stamford Bridge.