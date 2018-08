Courtois não se reapresenta e fica mais próximo de deixar o Chelsea

O Chelsea contou nesta segunda-feira com a volta das férias de quase todos os atletas que disputaram a final e a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo da Rússia. Os franceses N'Golo Kanté e Olivier Giroud, o inglês Gary Cahil e os belgas Eden Hazard e Michy Batshuayi se reapresentaram e participaram normalmente das atividades.

A única baixa ficou por conta do goleiro belga Thibaut Courtois que está próximo de uma transferência para o Real Madrid. O jogador de 26 anos tem contrato com o clube londrino por mais uma temporada e já rejeitou algumas ofertas de renovação.

De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea já cogita negociar o jogador agora, pois teme perdê-lo de graça no próximo ano. Tanto é que o clube londrino tenta também o acerto com o goleiro da seleção inglesa e do Everton, Jordan Pickford.

Hazard também estaria na mira do Real, mas se reapresentou. O técnico Maurício Sarri esperava pelo retorno do goleiro. Tanto é que, após a derrota para o Manchester City no domingo pela Supercopa da Inglaterra, ele afirmou que Courtois se apresentaria nesta segunda-feira.

CONTRATO RENOVADO

Também nesta segunda-feira o Chelsea informou que renovou o contrato do zagueiro Fikayo Tomori, de 20 anos, revelado pelo clube e presente em todas as categorias de base da seleção inglesa. O jogador assinou o novo acordo que terá validade até 2021. O Chelsea também informou que ele continuará emprestado ao Derby County, assim como na última temporada.