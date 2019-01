Courtois se machuca e vira a nova preocupação do Real Madrid

O começo de 2019 tem sido marcado por preocupações para o Real Madrid. Nesta quarta-feira, o time espanhol confirmou mais uma baixa em seu elenco. Trata-se do goleiro Thibaut Courtois, diagnosticado com uma lesão no quadril a poucas horas da partida contra o Leganés, pela Copa do Rei.

De acordo com o departamento médico do clube, o jogador belga sofreu uma lesão de grau um no músculo ilíaco esquerdo. Como de costume, o Real não divulgou o tempo de recuperação do atleta. Segundo a imprensa espanhola, Courtois deve ficar afastado dos gramados por até dez dias.

O goleiro deve perder também o confronto com o Betis, no domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. E também o jogo da volta contra o Leganés, no dia 16.

Assim, Keylor Navas deve recuperar, ainda que temporariamente, o posto de goleiro titular do time espanhol. O costa-riquenho perdera a posição no início da temporada, com a contratação de Courtois, junto ao Chelsea.

Com a baixa do goleiro titular, o técnico Santiago Solari soma agora sete desfalques no grupo. Antes, ele perdera o volante alemão Toni Kroos, com uma lesão muscular (deve ficar afastado por até quatro semanas), e o atacante galês Gareth Bale, diagnosticado com uma contusão na panturrilha - só deve voltar em fevereiro.

Outras baixas são o atacante Lucas Vazquez, por suspensão, os meias Marco Asensio e Marcos Llorente e o atacante Mariano Diaz, todos os três por problemas físicos.