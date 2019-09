Coutinho desencanta e comanda goleada do Bayern de Munique sobre o Colônia

Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique goleou o Colônia por 4 a 0 em casa, com grande atuação do brasileiro Philippe Coutinho, que anotou seu primeiro gol com a camisa do time bávaro e teve participação em outros dois.

Convocado para a seleção brasileira, o meia sofreu a penalidade e converteu, além de dar uma assistência e iniciar a jogada de outro tento. O centroavante polonês Robert Lewandowski também foi um dos destaques, balançando as redes duas vezes e se distanciando na artilharia do torneio, com nove gols. O ponta croata Ivan Perisic sacramentou o placar, após passe de Coutinho.

Com o resultado, o Bayern assume a liderança da competição nacional. O clube soma 11 pontos, um a mais que Freiburg, Leipzig, Schalke 04 e Bayer Leverkusen. Entretanto, o Leipzig tem um jogo a menos, disputado também neste sábado, contra o Werder Bremen, fora de casa. O Borussia Dortmund soma nove e visita o Eintracht Frakfurt neste domingo.

Na partida contra o Colônia, o Bayern fez valer o apoio da torcida na Allianz Arena logo no começo. Aos dois minutos, Coutinho deu um lindo corta-luz e deixou a bola passar para o volante alemão Joshua Kimmich, que tocou para Lewandowski abrir o placar na saída do goleiro germânico Timo Horn.

Apesar do placar elástico, o segundo gol saiu apenas no segundo tempo. Também aos dois minutos, com outra assistência de Kimmich para Lewandowski, que completou o cruzamento perfeito para ampliar. Aos 15, Coutinho entrou na área e foi empurrado pelo zagueiro holandês Kingsley Ehizibue, que foi expulso. O brasileiro precisou bater duas vezes para fazer o terceiro gol.

Ele marcou já na primeira tentativa, mas o juiz, auxiliado pelo árbitro de vídeo (VAR), ordenou a repetição da cobrança após verificar a invasão da área por diversos jogadores dos dois times. Na segunda tentativa, Coutinho bateu com precisão, no ângulo direito.

Um pouco depois, aos 27, foi a vez de Perisic deixar o seu. Ele recebeu bom passe de Coutinho em contra-ataque rápido e completou a goleada bávara, para festa da torcida.

Em mais um jogo desta rodada, o Bayer Leverkusen venceu o Union Berlin por 2 a 0, em casa. Os autores dos gols foram o alemão Kevin Volland e o argentino Lucas Alario. O Hertha Berlin também fez valer o mando de campo e bateu o Paderborn por 2 a 1. O ala holandês Javairo Dilrosun e o atacante alemão Marius Wolf marcaram para o time da casa, enquanto Ben Zolinski, outro avançado germânico, descontou.

Já o Freiburg recebeu o Augsburg e ficou na igualdade de 1 a 1. Dois atacantes alemães fizeram os gols da partida. Lucas Holer inaugurou o marcador para os mandantes, enquanto Florian Niederlechner empatou.