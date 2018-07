Coutinho diz estar 'mais completo e confiante'

O brasileiro de 23 anos recebeu o título de jogador da temporada do clube após marcar cinco gols e dar sete assistências na Liga Inglesa na temporada passada e ajudar o clube a terminar o campeonato em sexto, conquistando uma vaga na Liga Europa.

Coutinho teve um início calmo na campanha mas cresceu sob a liderança do novo técnico Juergen Klopp e marcou quatro gols.

"Pessoalmente foi um ano bom para mim, com grandes momentos, alguns bons gols e prêmios", disse Coutinho, que marcou na vitória do Liverpool por 4 x 1 contra o Manchester City no sábado, de acordo com o site oficial do clube.

"Ser nomeado o melhor jogador do Liverpool foi uma honra e não é algo que imaginava alguns anos atrás. Estou mais completo, com mais confiança e experiências novas para aprender", acrescentou.

O Liverpool, que está em 9º na tabela da Liga Inglesa, enfrenta o Swansea City no domingo, com a esperança de uma vitória, que pode impulsionar o time para 6º lugar.

(Reportagem de Shravanth Vijayakumar)