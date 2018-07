Coutinho e Diego Costa concorrem a melhor jogador da Inglaterra

A Premier League, responsável pela organização do Campeonato Inglês, anunciou nesta quinta-feira a relação de seis finalistas ao prêmio de melhor jogador do ano no futebol da Inglaterra. E a relação conta com dois jogadores brasileiros: o meia Philippe Coutinho, do Liverpool, e o atacante naturalizado espanhol Diego Costa, do Chelsea.

Além de Diego Costa, a relação de indicados conta com outro jogador do Chelsea, o meia belga Eden Hazard. O time londrino já conquistou nesta temporada o título da Copa da Liga Inglesa e está próximo de ser campeão inglês - o time lidera o torneio nacional com sete pontos de vantagem para o segundo colocado Arsenal e um jogo a menos.

A lista também conta com o atacante Harry Kane, revelação do Tottenham e que faz excelente temporada, com 19 gols marcados no Campeonato Inglês, mesmo número de Diego Costa e também do atacante Sergio Agüero, do Manchester City, que não foi indicado ao prêmio - o trio divide a artilharia do torneio.

Os outros indicados ao prêmio de melhor jogador do futebol inglês são o goleiro espanhol David de Gea, do Manchester United, e o atacante chileno Alexis Sanchez, do Arsenal.

O vencedor será anunciado em 26 de abril. O uruguaio Luis Suárez foi eleito o melhor jogador do ano passado, em votação que envolve os jogadores.