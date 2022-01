Coutinho é titular no Aston Villa e leva a melhor sobre o Everton de Richarlison

Desta vez não teve gol, tampouco assistência, mas Philippe Coutinho ganhou a condição de titular pela primeira vez no Aston Villa, apareceu bem em alguns lances e viu sua equipe levar a melhor sobre o Everton, de Richarlison, fora de casa, com vitória por 1 a 0 no Campeonato Inglês.

Depois de entrar na reta final e ser vital para a busca do empate, por 2 a 2, com o Manchester United, na rodada passada, Coutinho ganhou a chance de Steve Gerrard e começou o jogo no Goodison Park, em Liverpool. Escalado como segundo atacante, além de ganhar ritmo, não se omitiu nos 74 minutos que ficou em campo.

Leia Também Técnico do United minimiza a revolta de Cristiano Ronaldo após substituição

Convocado por Tite para a seleção brasileira, o meia corre contra o tempo para provar que ainda consegue defender o País em alto estilo. A segunda aparição pelo Aston Villa aumentam suas possibilidades. Ele se movimentou bem, quase abriu o placar de cabeça, cobrou falta raspando e apareceu bastante na frente.

Jogador de confiança de Gerrard, Coutinho deve atuar cada vez mais. A vitória deste sábado veio após cruzamento de Digne e gol de Buendía. O importante resultado deixa o Aston Villa bem distante do perigo, no décimo lugar, com 26 pontos.

Já o Everton faz temporada bem abaixo do esperado. Com Richarlison, precisando mostrar serviço para voltar à seleção, mais uma vez apagado, a equipe somou a 11ª derrota no Inglês e continua na parte de baixo da tabela. Com 19 pontos, ocupa o 16° lugar. Primeiro da zona de rebaixamento, o Watford tem cinco pontos atrás.