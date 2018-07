Coutinho está pronto para iniciar 1º jogo pelo Liverpool na temporada, diz Klopp

O meia Philippe Coutinho está pronto para finalmente fazer o seu primeiro jogo como titular do Liverpool nesta temporada 2017/2018 do futebol europeu. O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que o jogador brasileiro reúne as condições ideais para estar em campo desde o início na partida deste sábado diante do Burnley, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

O treinador preferiu não adiantar a presença do jogador desde o início do confronto marcado para começar às 11 horas (de Brasília) deste sábado, no Anfield Road, mas deixou claro que isso deverá ocorrer. "Este não é o momento de falar em escalação para amanhã, mas ele deve estar pronto para jogar", avisou o comandante.

Coutinho está prestes a disputar o seu primeiro confronto como titular na temporada depois da frustrada tentativa de se transferir para o Barcelona, que acabou tendo recusadas uma série de altas propostas pelo jogador depois de perder Neymar para o Paris Saint-Germain.

O meio-campista fez a sua estreia pelo Liverpool nesta temporada apenas na última quarta-feira, quando o time empatou por 2 a 2 com o Sevilla, em casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Naquela ocasião, ele entrou apenas nos minutos finais do confronto.

Antes disso, o brasileiro perdeu o cinco primeiros duelos da equipe neste ciclo 2017/2018 do time inglês, sob a alegação oficial da equipe de que sofria com dores nas costas, embora no mesmo período a janela de transferências estivesse aberta e o jogador tenha manifestado publicamente o seu interesse de se transferir para o Barcelona.

O fato colocou em dúvida a real situação física de Coutinho, cuja presença na partida do último sábado contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês, chegou a ser cogitada após o atleta retornar ao time dos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Pela equipe nacional, entrou durante o segundo tempo dos jogos contra Colômbia e Equador.

Klopp, entretanto, justificou a ausência do meia contra o City dizendo que o meio-campista precisava de mais tempo de treinamentos para voltar a ser utilizado. E nesta sexta o comandante fez questão de enfatizar que a relação do atleta com a torcida do Liverpool segue sendo boa, apesar do desejo manifesto de saída para o Barça. Para o técnico, isso ficou claro durante a partida que a equipe fez diante do Sevilla na última quarta pela Liga dos Campeões.

"Fiquei realmente feliz pela forma como o público o recebeu. Para ele isso foi bom. Com certeza, estamos prontos para pensar sobre ele (contra o Burnley)", disse Klopp, que também destacou que o jogador vem treinando de "maneira excelente" nos últimos dias e assim deverá ser confirmado como titular de um time que não poderá contar com o atacante Sadio Mané. O senegalês foi suspenso por três partidas após ter sido expulso no massacre por 5 a 0 sofrido diante do City no último sábado.

O jogador recebeu o cartão vermelho após acertar uma solada no rosto do goleiro brasileiro Ederson, que recebeu atendimento médico por quase dez minutos e deixou o campo de maca, sendo levado para um hospital.

Antes de ser humilhado pelo time de Gabriel Jesus como visitante, o Liverpool vinha de uma expressiva goleada por 4 a 0 sobre o Arsenal, em casa. A equipe de Klopp ocupa a oitava posição do Campeonato Inglês, com sete pontos, três atrás do Manchester United e do Manchester City, que dividem a liderança.