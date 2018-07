Coutinho faz golaço no fim e salva o Liverpool na Copa da Inglaterra

Se o caro ataque do Liverpool não funciona, Philippe Coutinho e Sterling resolvem. Nesta quarta-feira, cada um marcou um gol para garantir a vitória do Liverpool, de virada, por 2 a 1, sobre o Bolton, na casa do adversário, no replay da quarta fase da Copa da Inglaterra. O brasileiro fez um golaço aos 46 do segundo tempo para colocar a equipe nas oitavas de final.

Lambert, Borini, Lallana e Balotelli chegaram nesta temporada, mas quase não balançaram as redes. Enquanto isso, quem já estava na clube vai salvando o Liverpool. Nesta quarta, a equipe descobriu que o veteraníssimo Gudjohnsen, islandês de 36 anos, ainda joga futebol. Foi ele quem abriu o placar, de pênalti.

O empate só veio aos 41 do segundo tempo, com Sterling, que também já havia marcado no fim de semana, diante do West Ham. O gol da vitória, entretanto, foi brasileiro. Coutinho recebeu ainda fora da área, de frente par ao marcador, parou a bola, jogou ela para a perna direita e bateu. A bola ainda desviou num zagueiro e encobriu o goleiro.

Além do Liverpool, que vai a Londres jogar contra o Crystal Palace no dia 14 (sábado de Carnaval), apenas outros dois grandes estão nas oitavas de final. O Arsenal pega o Middlesbrough, no domingo (15), enquanto o Manchester United visita o Preston North End no dia seguinte.