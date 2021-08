Coutinho fica na reserva e vê Barcelona ganhar do Getafe, sem brilho, no Espanhol

O Barcelona segue invicto no Campeonato Espanhol. Ganhou a segunda no Camp Nou e subiu para os sete pontos na classificação. Mas, mais uma vez, ficou devendo uma apresentação boa. Sem brilho e retrancado nos minutos finais, fez 2 a 1 no Getafe. O brasileiro Philippe Coutinho, recuperado de cirurgia no joelho, voltou após nove meses, mas ficou o tempo todo na reserva.

Apesar do resultado positivo, o Barcelona figura na quarta colocação do Espanhol. Contudo, os cinco primeiros somam os mesmos sete pontos e o saldo de gols define as colocações. O Real Madrid é o melhor no quesito, seguido por Sevilla e Valencia. Os catalães superam o Mallorca.

Leia Também Koeman admite frustração no mercado e crê que o Barcelona não está aos pés de rivais europeus

O Barcelona pisou no gramado do Camp Nou neste domingo com uma novidade entre os relacionados. Philippe Coutinho estava de volta após nove meses.Depois de figurar em possível lista de saída, o brasileiro será aproveitado. Não com a camisa 10 de Messi como cogitado. Ele está com a 14.

Em busca da segunda vitória em casa, a aposta era na boa fase de Depay. O primeiro gol, contudo, veio em jogada de veteranos do clube. A bola rolou e, de cara, vantagem de 1 a 0. Jordi Alba serviu e Sergi Roberto abriu o marcador. Apesar de sair em vantagem rápido, o Barcelona não conseguiu engrenar e viu Ramírez empatar, aos 19 minutos.

O jogo seria decidido ainda no primeiro tempo, por Memphis Depay, o grande destaque deste início de temporada do ainda instável Barcelona. O atacante mostrou que está com a pontaria em dia ao definir, aos 30.

Antes dono de futebol encantador, o Barcelona de Ronald Koeman terminou a partida sem vergonha de atuar se defendendo, tentando garantir o 2 a 1. O treinador abdicou de buscar uma vantagem maior no segundo tempo ao deixar o time com um atacante em campo nos minutos finais e optar por três defensores.