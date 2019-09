Coutinho joga bem e Bayern aplica 3 a 0; City também vence fácil e Jesus marca

Com boa atuação de Philippe Coutinho, principalmente no primeiro tempo, o Bayern de Munique derrotou o Estrela Vermelha por 3 a 0, nesta quarta-feira, na Allianz Arena, pela primeira rodada do Grupo B da Liga dos Campeões. No outro jogo que inaugurou esta chave, Olympiacos e Tottenham empataram, por 2 a 2, na Grécia, horas mais cedo. Os ingleses chegaram a abrir 2 a 0, mas permitiram a igualdade no placar.

Na próxima rodada, no dia 1º de outubro, o Tottenham recebe o time alemão em Londres, enquanto a equipe grega visita o Estrela Vermelha, em Belgrado, na Sérvia. Por ter sido o único a vencer entre estes quatro na primeira rodada, o clube alemão abriu a sua campanha como líder isolado deste Grupo B, com três pontos, dois à frente de Olympiacos e Tottenham, que dividem a segunda posição, com um ponto cada, enquanto o clube sérvio ocupa a lanterna.

No duelo em Munique, o Bayern dominou o primeiro tempo. Com Philippe Coutinho muito participativo no ataque, o time alemão buscou constantemente as jogadas pelas laterais, graças ao apoio de Kimmich (direita) e Lucas Hernandez (esquerda). Perisic e Coman se movimentaram muito, enquanto Lewandowski foi presença perigosa na área sérvia.

O único gol dos primeiros 45 minutos teve todas as características do Bayern. Perisic partiu pela ponta-esquerda e cruzou na medida para a cabeçada fulminante de Coman. A vantagem do Bayern poderia ser maior. Coutinho arrematou duas vezes com grande perigo e fez um belo gol de letra anulado, aos 39 minutos, pois o meia estava em impedimento.

O Estrela Vermelha teve apenas uma boa oportunidade no contra-ataque, quando o lateral-esquerdo brasileiro Jander finalizou com perigo, aos 26 minutos. As demais tentativas sérvias foram bloqueadas por Manuel Neuer, ao atuar como "zagueiro" em suas saídas para afastar a bola da grande área.

O domínio do Bayern foi ainda maior no segundo tempo. O Estrela Vermelha só foi armar sua primeira jogada ofensiva aos 26 minutos. Do lado alemão, só Lewandowski teve cinco boas chances de marcar. Coutinho também tentou mais um belo chute de fora da área. O destaque foi o goleiro Borjan.

Depois de desperdiçar tantas oportunidades, o Bayern quase sofreu um castigo, aos 32 minutos, quando Marko Marin, o capitão do Estrela Vermelha, por muito pouco não empatou a partida em um lindo chute de curva. O lance despertou o Bayern, que aproveitou uma falha na saída de bola do adversário. Lewandowski brigou com três defenspres adversários e dividiu a bola com Borjan para ampliar a vantagem alemã: 2 a 0.=

Aos 37 minutos, Philippe Coutinho, em sua segunda partida como titular do Bayern, foi substituído por Thomas Müller e deixou o gramado bastante aplaudido pela torcida. Daí até o final, o Bayern tocou a bola frente a um desanimado Estrela Vermelha, mas ainda havia tempo para uma bela jogada de Thiago Alcântara, que beliscou a trave sérvia, e para mais uma oportunidade perdida por Lewandowski.

Mas o melhor veio aos 47. Thiago Alcântara bateu falta, de forma ensaiada, para Muller surgir livre e solto diante de Borjan e finalizar para as redes: 3 a 0.

Manchester City

Pelo Grupo C, o Manchester City mostrou sua força ao vencer o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, por 3 a 0, em sua estreia nesta Liga dos Campeões. Logo na primeira etapa o time comandado por Pep Guardiola conseguiu uma vantagem de 2 a 0. Mahrez abriu o placar, aos 24 minutos, após rebote na trave em finalização de Gündogan.

Aos 38, Mahrez iniciou a jogada pela direita e rolou para Gündogan invadir a área e bater forte para marcar o segundo gol do time inglês. Na etapa final, Gabriel Jesus deixou sua marca, aos 31 minutos: 3 a 0.

Na Croácia, o Dínamo Zagreb não teve dó da Atalanta, que fez sua primeira partida na história da Liga dos Campeões, ao marcar três gols na primeira etapa: Leovac e Orsic (2). No segundo tempo, Orsic fez o seu terceiro e fechou o placar em 4 a 0.

Assim, o Dínamo abriu a sua campanha como líder da chave pelo seu saldo de quatro gols, contra os três já contabilizados pelo City. O Shakhtar é o terceiro colocado, enquanto o clube italiano ficou na lanterna.

No dia 1º de outubro, em Bérgamo, Atalanta e Shakhtar Donetsk se enfrentam em busca da reabilitação. Em Manchester, City e Dínamo Zagreb vão brigar pela liderança da chave.