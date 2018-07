Coutinho marca, mas Liverpool leva virada no fim do Southampton

Três dias depois de eliminar o rival Manchester United e se classificar às quartas de final da Liga Europa, o Liverpool fez feio no Campeonato Inglês. Jogando fora de casa neste domingo, abriu 2 a 0 sobre o Southampton, mas cedeu a virada. Pellè e Mané (duas vezes) marcaram para os mandantes.

Os dois times estavam empatados em 44 pontos e agora o Southampton aparece três à frente, em sétimo, mas com dois jogos a mais. O Liverpool segue em nono, a nove pontos da briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Depois de marcar lindo gol contra o Manchester United na quinta-feira, Philippe Coutinho voltou a balançar as redes neste domingo, desta vez um bom chute de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Forster. Pouco depois, aos 22, Sturridge fez o segundo.

O senegalês Mané entrou no intervalo e, logo aos 4 minutos do segundo tempo, desperdiçou uma cobrança de pênalti. Aos 21, entretanto, descontou. Depois, deu o passe para Pellè receber na meia-lua, cortar para a esquerda e bater no ângulo. Um golaço do italiano, para deixar tudo igual.

O Southampton acreditou que podia vencer, e venceu. Num chutão ruim do goleiro Mignolet, a zaga Skrtel falhou pelo alto e a bola sobrou com Pellè, que deu o passe para Mané virar.

Também neste domingo, Newcastle e Sunderland empataram por 1 a 1 no St. James' Park e se complicaram ainda mais. Ambos estão na zona de rebaixamento, com 25 e 26 pontos, respectivamente, só à frente do Aston Villa, que tem 16. O Norwich City, primeiro time fora da degola, soma 28.