Coutinho marca 2, Barcelona goleia o Sevilla e vai à semifinal da Copa do Rei

Em baixa nesta temporada com a camisa do Barcelona, Philippe Coutinho foi o personagem da classificação da equipe às semifinais da Copa do Rei nesta quarta-feira. Ele marcou dois gols na goleada por 6 a 1 dos catalães sobre o Sevilla, no Camp Nou, resultado que lhes garantiu a vaga apesar da derrota na ida por 2 a 0.

Contratado a peso de ouro junto ao Liverpool, Coutinho teve bom início de trajetória no clube, mas não vinha encontrando seu melhor futebol nesta temporada, em que viveu seu grande momento nesta quarta. Outro brasileiro que se destacou no Camp Nou após período de baixa foi Guilherme Arana, que marcou o único gol do Sevilla justamente no momento em que é alvo de interesse do Corinthians.

Precisando de pelo menos três gols para garantir a vaga no tempo normal, o Barcelona foi para cima e não demorou para abrir o placar. Aos 12 minutos, Messi tabelou com Philippe Coutinho e foi derrubado. O árbitro assinalou pênalti, que o brasileiro cobrou no canto direito do goleiro para marcar.

A resposta do Sevilla foi na mesma moeda, porque Piqué derrubou Mesa aos 24 minutos e também cometeu pênalti. Banega, porém, parou nas mãos de Cilessen. O lance embalou o Barcelona, que chegou ao segundo gol pouco depois. Arthur deu longa enfiada para Rakitic, que tentou o domínio e acabou deslocando o goleiro.

O resultado ainda não era suficiente para garantir a vaga ao Barça, que voltou do intervalo com tudo e marcou duas vezes. Logo aos sete, Luis Suárez cruzou da direita e Coutinho desviou de cabeça para balançar a rede outra vez. Um minuto mais tarde, Messi fez grande jogada e deixou Sergi Roberto em ótimas condições para fazer o quarto.

O Sevilla parecia entregue, mas também contaria com um brasileiro para reagir. Aos 22 minutos, a defesa do Barcelona saiu jogando errado, Banega recebeu na meia-lua e tocou para Guilherme Arana encher o pé, sem chance para Cilessen. Os visitantes ainda tentaram nos minutos finais, mas pararam na marcação do adversário e ainda levaram o quinto aos 43, marcado por Suárez, e o sexto nos acréscimos, com Messi.

No outro confronto do dia pela Copa do Rei, o Betis garantiu-se nas semifinais ao derrotar o Espanyol na prorrogação, em casa. Após empate por 1 a 1 no tempo normal - mesmo resultado da ida -, o time de Sevilha marcou duas vezes na prorrogação para selar o triunfo por 3 a 1 e ficar com a vaga.

Com isso, Betis e Barcelona se juntam ao Valencia, que já havia se classificado na terça. A última vaga nas semifinais será decidida na quinta-feira, quando o Real Madrid visita o Girona, após vencer por 4 a 2 na ida.