Coutinho marca, Bayern goleia Düsseldorf e cola no líder Mönchengladbach

O Bayern de Munique foi o grande beneficiado da 12ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe bávara bateu o Fortuna Düsseldorf por 4 a 0, fora de casa, e diminuiu a diferença para o líder Borussia Mönchengladbach, que visitou o Union Berlin e perdeu por 2 a 0. Com o resultado, o Mönchengladbach estacionou nos 25 pontos, apenas um a mais que o rival da Baviera.

Um dos gols da vitória do Bayern foi marcado pelo meia-atacante brasileiro Philippe Coutinho, que fechou o placar após gol do ponta alemão Serge Gnabry. Os dois primeiros foram anotados pelo lateral-direito Benjamin Pavard e pelo volante Corentin Tolisso, ambos franceses. Resultado importante para o técnico germânico Hans-Dieter Flick, que chega a dois triunfos por 4 a 0 em duas partidas no comando.

O novo treinador da equipe bávara assumiu o cargo após a demissão do croata Niko Kovac, que não resistiu à vexatória derrota por 5 a 1 frente ao Eintracht Frankfurt. No primeiro jogo como técnico do Bayern, ainda em caráter interino, Flick comandou o time de Munique na goleada por 4 a 0 contra o rival Borussia Dortmund. Diante do Düsseldorf, o ex-auxiliar já atuou efetivado.

No confronto deste sábado, o Bayern abriu o placar logo no começo do primeiro tempo. Foi aos 11 minutos, de forma inusitada. Coutinho bateu escanteio curto para Pavard, que cruzou rasteiro para a área. O centroavante polonês Robert Lewandowski tentou finalizar de primeira, furou, mas a bola acabou no fundo da rede.

O segundo dos visitantes viria após 16 minutos, também com certa estranheza. Após saída errada do goleiro adversário, o meia-atacante alemão Thomas Müller pegou a zaga desarrumada e começou troca de passes que terminou em Tolisso, que fuzilou para ampliar o marcador. Ainda antes do intervalo, veio o terceiro, por intermédio de Gnabry, que aproveitou rebote antecedido por furada de Müller, aos 34.

Na etapa complementar, aos 35, Coutinho deixou o dele, fechando o placar. O brasileiro iniciou a jogada pela esquerda e tocou para Lewandowski, que foi até a linha de fundo, enquanto o meia se deslocava pelo centro. O polonês fez o cruzamento e a bola sobrou para Coutinho, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e sacramentar a goleada bávara.

Por outro lado, o Borussia Mönchengladbach teve um sábado para se esquecer. Jogando fora de casa, os comandados do germânico Marco Rose foram batidos pelo modesto Union Berlin, que ocupa apenas a 11ª posição da tabela no Campeonato Alemão. Os gols da vitória mandante foram marcados pelo nigeriano Anthony Ujah e pelo sueco Sebastian Andersson, atacantes do time da casa.

Nos outros jogos deste sábado pela 12ª rodada, Schalke 04 e Wolfsburg saíram vencedores. O time de Gelsenkirchen superou o Werder Bremen por 2 a 1, fora de casa. Já o Wolfsburg foi a Frankfurt e bateu o Eintracht por 2 a 0, consagrando os visitantes. Em casa, o Bayer Leverkusen empatou com o Freiburg por 1 a 1. Ainda neste sábado, o RB Leipzig recebe o Colônia e pode passar o Bayern na tabela.