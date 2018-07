Coutinho marca, dá assistência e garante vitória do Liverpool sobre o Leicester

O Liverpool voltou a vencer após quatro jogos e teve o brasileiro Philippe Coutinho como protagonista. O meia-atacante deu assistência para um gol e marcou outro na vitória por 3 a 2 sobre o Leicester neste sábado, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

A ótima atuação de Philippe Coutinho deve servir para amenizar o clima de desconfiança que ainda persiste com os torcedores do clube em relação a ele. Isso porque o jogador manifestou interesse em ser negociado com o Barcelona na última janela de transferências, mas a negociação não foi adiante e o brasileiro permaneceu no futebol da Inglaterra.

Philippe Coutinho demonstrou que estava inspirado logo no início da partida e ajudou o Liverpool a abrir o placar. Logo aos 15 minutos, ele cruzou na cabeça de Salah, que mandou para as redes. Oito minutos mais tarde, o brasileiro aproveitou uma falta na entrada da área e cobrou com perfeição no ângulo direito do goleiro adversário para ampliar o marcador. Foi o primeiro gol dele na temporada.

O Leicester, apesar de jogar em casa, tinha dificuldade para criar chances de gol e só conseguiu diminuir nos acréscimos da etapa inicial, aos 48 minutos. Após cobrança de escanteio, Mignolet saiu mal e a bola sobrou nos pés de Okazaki: 2 a 1.

O time anfitrião tentou pressionar no segundo tempo e o Liverpool aproveitou um contra-ataque para marcar o terceiro gol. Aos 23, Sturridge arrancou e encontrou Henderson livre para ampliar o placar. Mas não teve nem tempo de comemorar. No minuto seguinte, o Leicester foi ao ataque e voltou a encostar no marcador. Gray chutou, Mignolet deu rebote e Vardy aproveitou a sobra para marcar.

O Leicester pressionava e perdeu ótima chance de empatar aos 27 minutos, quando Vardy desperdiçou cobrança de pênalti, que foi defendida por Mignolet. O Liverpool recuou e Coutinho foi substituído por Oxlade-Chamberlain. Firmino, outro brasileiro que começou o duelo entre os titulares, teve atuação discreta e também deixou o campo no decorrer da etapa final. De qualquer forma, o time conseguiu sustentar a vantagem.

A vitória levou o Liverpool à quinta colocação na tabela do Inglês com 11 pontos, a cinco de distância do líder Manchester City. O Leicester faz um péssimo início de competição e está apenas em 16º lugar, com quatro pontos.

O Liverpool se concentra agora na Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira visitará o Spartak Moscou em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E. Na estreia da competição, o time inglês ficou no empate por 2 a 2 com o Sevilla, em casa.

Pelo Inglês, o Liverpool jogará novamente em 1º de outubro, contra o Newcastle, fora de casa. Um dia antes, o Leicester, que terá a semana de folga, buscará a reação contra o Bournemouth, também como visitante.