Coutinho marca, mas Liverpool leva virada do Crystal Palace em casa

O brasileiro Philippe Coutinho marcou um belo gol de falta, mas não conseguiu evitar a virada que o Liverpool levou do Crystal Palace, neste domingo, no Anfield Road. O time da casa foi batido por 2 a 1, graças aos gols de Christian Benteke, um em cada tempo da partida válida pelo Campeonato Inglês.

Com o resultado, o Liverpool corre o risco de perder a terceira colocação da tabela para o Manchester City. O time de Coutinho, Roberto Firmino e Lucas Leiva soma 66 pontos, contra 64 do City, que agora tem dois jogos a menos que o rival na tabela - neste domingo, o time de Josep Guardiola foi eliminado na semifinal da Copa da Inglaterra pelo Arsenal.

A terceira posição do Inglês também está sendo cobiçada pelo Manchester United, que já soma 63 pontos. A colocação dá vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. O quarto lugar exige a disputa da fase preliminar da competição europeia.

Jogando em casa, o Liverpool dominou o primeiro tempo e contou com um lance de brilho de Philippe Coutinho para abrir o placar. Aos 23 minutos, ele caprichou na curva e mandou para as redes em cobrança de falta. Na sequência, o time da casa criou chances para ampliar o placar, sem sucesso.

O Crystal Palace, atuando mais recuado, foi mais eficiente em sua investida no ataque e empatou antes do intervalo. Cabaye cruzou na área e Benteke não teve problemas para escorar para as redes. Após o gol, o jogador evitou comemorar, por já ter defendido a camisa do Liverpool.

Para a segunda etapa, o Liverpool voltou com tudo. Foram quatro chances perigosas no ataque em apenas dez minutos. Coutinho era o mais acionado. Na melhor delas, ele investiu dentro da área congestionada, driblou três marcadores, mas parou na zaga no momento da finalização. Na sequência, Lucas Leiva acertou belo chute, por cima do travessão.

E, quando parecia que o time da casa estava perto do segundo gol, o Crystal Palace voltou à carga com Benteke. Aos 28, a bola levantada na área encontrou mais uma vez o atacante, que escorou de cabeça, desanimando o público presente no Anfield Road.

O gol decretou a virada e confirmou a boa recuperação do Crystal Palace no campeonato. Se antes o time brigava para escapar do rebaixamento, agora o Crystal Palace já figura no meio da tabela, com a 12ª colocação, com 38 pontos.