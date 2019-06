Coutinho nega abatimento e promete Brasil motivado para jogo com o Peru

O meia Philippe Coutinho, da seleção brasileira, afirmou nesta quinta-feira que o elenco superou a decepção de ter empatado com a Venezuela em Salvador e está motivado para o jogo de sábado, contra o Peru, pela Copa América. As duas equipes se enfrentam na Arena Corinthians, às 16h, pela última rodada da fase de grupos e em busca de confirmar a classificação para a próxima fase.

"É com muita motivação que a gente chega para esse jogo, um jogo muito importante e difícil, contra um adversário muito qualificado, assim como todos da Copa América", comentou o meia, em entrevista à CBF TV. O grupo está na capital paulista desde a noite de quarta-feira e realizou um treino nesta quinta-feira à tarde no CT do São Paulo. A atividade foi fechada à imprensa.

Antes da partida, a seleção brasileira terá mais uma atividade, a ser realizada na tarde de sexta-feira, já na Arena Corinthians, local da partida com o Peru. "A gente tem mais um dia de trabalho. Ainda vamos receber todas as informações sobre o Peru para estarmos cientes de tudo", comentou Coutinho. Pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, o Brasil bateu o adversário duas vezes, com vitórias por 3 a 0 em Salvador e 2 a 0 em Lima.

As duas equipes têm quatro pontos ganhos, após terem vencido a Bolívia e empatado sem gols a Venezuela. O Brasil leva vantagem sobre o Peru no critério de desempate do saldo de gols, 3 ante 2. Um empate classifica as duas seleções para a próxima fase da Copa América, as quartas de final, independentemente do resultado da outra partida da chave, entre Bolívia e Venezuela, no Mineirão.

O compromisso de sábado vai marcar a estreia da Arena Corinthians na Copa América. Além do confronto entre Brasil e Peru, o estádio receberá ainda uma partida de quartas de final, que vai reunir a Colômbia o segundo colocado do grupo C. Por fim, no local terá também a disputa do terceiro lugar.