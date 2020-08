Coutinho volta ao Barcelona como candidato a liderar reformulação do time

O título da Liga dos Campeões conquistado pelo Bayern de Munique, no último domingo, marca um capítulo importante para a carreira do meia Philippe Coutinho. Após viver uma fase ruim e ser emprestado pelo Barcelona ao time alemão nesta temporada, o jogador conseguiu encerrar o contrato de um ano com um título e importante e garante que retorna para a Espanha motivado para participar do novo projeto desenhado pelo clube catalão, desta vez liderado por um novo técnico.

O Barcelona pretende realizar uma reformulação no clube depois de uma temporada sem títulos conquistados. Para piorar, a eliminação diante do próprio Bayern de Munique com derrota 8 a 2 pela Liga dos Campeões acelerou mudanças. O treinador Quique Setién foi demitido e para o lugar dele, a escolha foi por Ronald Koeman, holandês com passagem vitoriosa pelo clube como zagueiro nos anos 1990. Por isso, o retorno do brasileiro se torna um fator importante para a retomada. Até mesmo porque Messi pode sair.

Coutinho disse após a final que está pronto para retornar ao Barcelona e encarar um processo de intensas mudanças. "Meu contrato desde o início era de uma temporada. Então eu sabia que ia acabar. O Barcelona é um time que eu sempre quis jogar, era um sonho e vou voltar com tudo para lá", afirmou. "A partir de agora, que meu contrato acabou, tenho muita vontade de brilhar, fazer uma grande temporada ano que vem. É trabalhar para fazer as coisas que não aconteceram acontecer", completou.

O meia sabe que ainda não rendeu o esperado no Barcelona. O jogador deixou o Liverpool em janeiro de 2018 para reforçar o Barcelona na transferência mais cara já feita pelo clube espanhol. O valor chega a R$ 1 bilhão. Porém, após um ano e meio no Camp Nou o jogador ficou abaixou das expectativas e acabou emprestado ao Bayern para ter ritmo de jogo. Na última temporada com a camisa do Barça, Coutinho jogou 54 vezes e marcou 11 gols.

Na Alemanha o reforçou ganhou a camisa 10, mas não foi titular absoluto. Coutinho começou apenas 20 partidas no time principal. Nas outras 18 participações, entrou no segundo tempo, a exemplo da final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain. O brasileiro marcou 11 gols, oito deles na campanha do título do Campeonato Alemão.

"Foi um ano de muitos altos e baixos, mas eu nunca deixei de trabalhar em nenhum momento. Foi meu último jogo com essa camisa, saio feliz. Está todo mundo de parabéns", disse Coutinho após a decisão em Lisboa vencida por 1 a 0 pelo Bayern de Munique. O jogador afirmou que com o fim do ciclo no clube alemão, voltará a pensar no Barcelona. "Estava focado na final, mas a partir de agora meu contrato aqui acabou", explicou.

O futuro treinador de Coutinho, o holandês Koeman, afirmou que pretende criar nesta nova era no clube um estilo de jogo ofensivo. "Sou um técnico que gosta da disciplina e da boa organização da equipe. Eu gosto de dominar o jogo. Os holandeses gostam de futebol ofensivo. Gosto de ser direto e ter uma boa comunicação com os jogadores. Faço reuniões breve, mas deixo clara a mensagem", comentou Koeman, que como zagueiro enfrentou o Brasil na Copa de 1994.

O técnico garantiu também que nesse novo projeto do Barcelona, fora a volta de Coutinho, espera também contar com a permanência de Lionel Messi. A imprensa espanhola revelou que ele indicou a pessoas próximas a vontade de sair. "É um prazer ter um jogo como Messi na equipe. Com a sua qualidade, encontrará o espaço para a evolução do time", explicou.