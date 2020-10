Covid-19 tira atacante Rômulo da próxima partida do Avaí

O atacante Rômulo testou positivo para covid-19 e desfalcará o Avaí no confronto contra o Juventude, nesta terça-feira, às 19h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os outros jogadores testados não apontaram a presença do novo coronavírus.

"O atleta já estava afastado desde sábado, quando apresentou sintomas. Segue em quarentena com acompanhamento do departamento médico", informou o clube catarinense em nota oficial.

Leia Também Classificação da Série B

Rômulo se junta ao zagueiro Eduardo Kunde, aos volantes Jean Martim e Leandrinho e ao atacante Jonathan que testaram positivo na última semana, assim como o auxiliar técnico Bruno Gonçalo.

Sem perder há três jogos após empatar com o CSA, por 1 a 1, o Avaí parou na sétima colocação com 23 pontos, a três do G4. "A gente fica feliz por estar chegando ao G-4. O clube melhorou os resultados. Precisamos melhorar agora é a questão do jogo. Futebol é resultado e eles estão vindo. Fazia tempo que a gente não tinha uma semana boa para treinar e aprimorar o que falta", disse o experiente zagueiro Betão, titular no time do técnico Geninho.

"Dá para atribuir isso à mentalidade da equipe. Tivemos um bate papo há um tempo atrás e ficou bem claro aquilo que a gente precisava fazer para alcançar os resultados. Temos colocado isso em campo, essa disposição e a vontade de vencer", finalizou o zagueiro.