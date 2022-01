Treze clubes do Campeonato Alemão são afetados por casos de covid-19; Bayern terá seis desfalques

Ao menos 13 dos 18 clubes da Bundesliga, a primeira divisão do futebol na Alemanha, foram afetados por casos de covid-19 que resultarão em uma série de desfalques significativos em partidas do próximo fim de semana, quando o Campeonato Alemão será retomado após a pausa para as festas de final de ano. São 31 jogadores infectados pelo novo coronavírus até esta segunda-feira.

Os clubes mais afetados são Bayern de Munique (seis casos, além de um auxiliar técnico), Borussia Mönchengladbach e Stuttgart, com quatro casos cada. Já o Colônia se recusou a divulgar os dados de contágios em seu elenco.

O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, vai perder o duelo desta sexta-feira contra o Borussia Mönchengladbach, assim como os companheiros Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou e Omar Richards.

Os jogadores ganharam férias nos últimos dias e a reapresentação estava marcada para este domingo. Contudo, ao aparecerem no CT do clube, os quatro primeiros testaram positivo para doença e já iniciou quarentena. Os dois últimos tiveram os seus diagnósticos revelados nesta segunda-feira.

Já o time da cidade de Mönchengladbach não poderá contar com Dennis Zakaria, Joe Scally, Mamadou Docouré e Keanan Bennets.

Outros mais recentes casos de covid-19 no Campeonato Alemão foram diagnosticados em dois jogadores do RB Leipzig: Christopher Nkunku e o português André Silva.