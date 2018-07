CPI da Fifa deve ser instalada nesta semana na Câmara

Mesmo com o foco dos parlamentares no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), instalará nesta semana a CPI para investigar denúncias de fraude, suborno e formação de quadrilha por dirigentes da Fifa. O colegiado tinha sido criado no início de março, mas aguardava instalação.

Cunha deverá nomear o deputado Laudívio Carvalho (SDD-MG) como presidente da CPI. Aliado do presidente da Câmara, Laudívio é relator da PEC que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) na comissão especial da Casa, que analisa o mérito da matéria. O deputado Fernando Monteiro (PP-PE), por sua vez, deverá ser escolhido relator da CPI.

O pedido de criação da CPI da Fifa foi feito pelo deputado João Derly (PcdoB-RS) em maio do ano passado. O colegiado será composto por 27 deputados titulares e outros 27 suplentes, a serem indicados pelos partidos. O colegiado da Câmara deverá trabalhar em conjunto com a CPI do Futebol que já funciona no Senado e investiga a CBF e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Na solicitação de criação da CPI, Derly pedia que o colegiado apurasse o esquema de fraude, suborno e formação de quadrilha na Fifa investigado pela polícia dos Estados Unidos e que acabou com a prisão de pelo menos sete cartolas no fim de maio de 2015. Entre eles estava o ex-presidente da CBF José Maria Marin.