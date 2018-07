Cristiano Ronaldo diz que partida contra Sporting será 'especial'

O atacante Cristiano Ronaldo destacou nesta segunda-feira, em uma entrevista ao site da Uefa, o confronto entre o Real Madrid, seu atual time, e o Sporting, clube que o formou, na Liga dos Campeões, uma partida que para ele será "especial".

O craque jogou nas categorias de base do Sporting de 1997 a agosto de 2002, quando estreou profissionalmente com a camisa do clube português. E na próxima quarta-feira voltará a reencontrar os 'Leões' em jogo válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

"É uma partida especial, é uma equipe especial. Eu queria voltar a jogar contra o Sporting. Acredito que eles têm uma boa equipe, um bom treinador e será outro momento especial em minha vida", disse.

Será a terceira vez que Cristiano enfrentará o Sporting. Os outros dois duelos contra o clube ocorreram na temporada 2007/2008, quando os portugueses ficaram no Grupo F da Liga dos Campeões ao lado do Manchester United, então time do craque. Em ambos os jogos, o agora artilheiro do Real Madrid marcou um gol.

Sobre os outros rivais da primeira fase da nova edição da competição europeia, o Borussia Dortmund e o Legia Varsóvia, Cristiano afirmou que serão "adversários difíceis".

"Jogamos contra o Borussia nesta competição anteriormente e perdemos. Eles têm torcedores fantásticos", lembrou o jogador, citando a eliminação na semifinal para os alemães na semifinal do torneio disputado em 2012/2013.

"Nunca joguei em Varsóvia e, para ser honesto, não conheço muito a equipe do Légia. Será uma nova experiência", completou.

Além disso, Cristiano admitiu que defender o título conquistado pelo Real Madrid no torneio será um "grande desafio". E também afirmou que pela conquista da Eurocopa com Portugal, a última temporada foi a melhor de sua carreira em termos de títulos.

"Nunca tive uma temporada melhor, coletiva ou individualmente. Fui o artilheiro da Liga dos Campeões, fiz uma boa Eurocopa. Além disso, pudemos ganhar os dois títulos mais importantes", afirmou.