CR7 faz dois e Real bate Dortmund fora de casa na Liga dos Campeões

O Real Madrid espantou as dúvidas e conseguiu uma contundente vitória nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Mesmo atuando na Alemanha e diante de um adversário de peso como o Borussia Dortmund, o time espanhol voltou a jogar bem e contou com dia inspirado de Cristiano Ronaldo, que disputava o jogo de número 400 pelo clube e foi autor de dois gols, para vencer por 3 a 1.

O resultado deixou o Real em ótima situação no Grupo H, com seis pontos em duas partidas, empatado na primeira colocação até nos critérios de desempate com o Tottenham, que atropelou o APOEL Nicósia por 3 a 0 nesta terça, mesmo atuando no Chipre. O artilheiro Harry Kane foi o destaque da partida, ao marcar os três gols.

Na próxima rodada da chave, o Real duela justamente com o Tottenham no dia 17 de outubro, na Espanha. Já para o Borussia, a derrota desta terça complicou a situação na chave. Sem nenhum ponto, a equipe divide a lanterna com o APOEL, que enfrentará no dia 17, no Chipre.

Mesmo na Alemanha, o Real foi para cima no início nesta terça e chegou a perder boas oportunidades nos primeiros minutos. Aos nove, Carvajal recebeu lançamento longo de Casemiro, dominou cortando a marcação e ficou sozinho dentro da área, mas bateu fraco e facilitou para Bürki. Pouco depois, Cristiano Ronaldo tocou para Bale, mas Piszczek impediu o gol.

De tanto insistir, o Real foi premiado aos 17 minutos. Carvajal deu lançamento perfeito da direita, cruzando a entrada da área e encontrando Bale completamente livre pela esquerda. O galês emendou de primeira, de chapa, acertando o ângulo de Bürki e marcando um golaço.

A vantagem fez o Real recuar e permitiu ao Borussia equilibrar a partida. Aos 33 minutos, os donos da casa assustaram em chegada com Aubameyang, travado por Carvajal quando bateria. A resposta veio 44, quando Cristiano Ronaldo tabelou com o mesmo Carvajal e bateu para fora.

O Borussia voltou diferente para os segundo tempo e demorou segundos para assustar, com Aubameyang. Só que desta vez, a resposta do Real foi fatal. Aos quatro minutos, Bale recebeu com muita liberdade pela esquerda e teve tempo para levantar a cabeça antes de tocar rasteiro no meio, onde Cristiano Ronaldo apareceu para finalizar para a rede.

O gol parecia definir o triunfo visitante, mas o Borussia não se entregou e também respondeu rapidamente. Aos oito minutos, Castro cruzou da esquerda e Aubameyang se antecipou ao zagueiro para desviar para a rede.

A partida voltou a pegar fogo e a ficar aberta. Em busca do empate, o Borussia perdeu grande chance aos 21 minutos, com Aubameyang. Isco, porém, também teve duas ótimas oportunidades aos 25, quando bateu para fora, e aos 29, parando em grande defesa de Bürki.

Mas bastou uma destas oportunidades cair nos pés de Cristiano Ronaldo para o Real garantir o triunfo. Aos 33 minutos, o time espanhol puxou contra-ataque pela direita e Modric deu grande passe para o português, que invadiu a área e encheu o pé para balançar a rede.