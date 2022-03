CR7 passa em branco e Manchester United é eliminado pelo Atlético com gol de Lodi

O Manchester United foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa pelo Atlético de Madrid nesta terça-feira com gol marcado pelo brasileiro Renan Lodi. Com a derrota por 1 a 0 em Old Trafford e o empate por 1 a 1 na ida, o time inglês voltou a decepcionar no torneio europeu e caiu nas oitavas de final. Principal esperança de gols do clube de Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo não finalizou para o gol durante toda a partida. No outro jogo do dia, o Benfica segurou a pressão do Ajax na Holanda e também se classificou com vitória por 1 a 0.

Em suas últimas oito participações na Liga dos Campeões, o mais longe que o Manchester United chegou foi até as quartas de final, em duas oportunidades, após o vice-campeonato de 2010/2011. Houve outras três eliminações nas oitavas e também três ainda na fase de grupos. Cristiano Ronaldo, que havia marcado nos cinco jogos que fez na fase de grupos, sequer chutou ao gol no jogo desta terça. Já o time de Diego Simeone segue adiante na competição em seu melhor estilo, com muita marcação, vontade e organização em campo.

Leia Também Davies se recupera de miocardite em razão da covid-19 e volta a treinar no Bayern após dois meses

O time da casa começou a partida ficando mais tempo no campo de ataque e com mais posse de bola, mas as chances claras de gol da primeira etapa aconteceram apenas em momentos pontuais. Autor do gol no jogo de ida, Elanga ganhou a vaga de Rashford no time titular e quase marcou em um chute de primeira, que Oblak defendeu com o rosto. Rodrigo De Paul, um dos destaques do jogo, arriscou de muito longe e também obrigou De Gea a fazer boa defesa.

Antes do jogo, o técnico alemão Ralf Rangnick afirmou que o Manchester não poderia sair novamente atrás do placar se quisesse avançar diante do Atlético. O time espanhol mostrou que pode ser fatal na metade do primeiro tempo. Koke deu ótimo passe para Llorente, que cruzou para João Félix marcar. Para a sorte do time inglês, a arbitragem assinalou impedimento e o gol foi anulado.

Os visitantes seguiram crescendo na partida e o gol saiu aos 40 minutos, na segunda vez que o time espanhol foi às redes, com o lateral brasileiro Renan Lodi, que vive grande fase. João Félix deu passe de calcanhar e acionou Griezmann na linha de fundo. O francês cruzou na cabeça de Renan Lodi, que chegou na segunda trave e marcou mais uma vez pelo time de Madri. Foi de Lodi a assistência para João Félix marcar o gol no jogo de ida. O lateral brasileiro também marcou duas vezes contra o Celta de Vigo, no fim do último mês de fevereiro.

A resposta do Manchester só veio nos acréscimos, com um chutaço desviado de Bruno Fernandes, que terminou com defesa de Oblak. O time inglês voltou com tudo do intervalo e Elanga chutou cruzado logo nos primeiros segundos, levando muito perigo ao gol do Atlético. O United também chegou perto de empatar com um lindo chute de primeira feito por Jadon Sancho. Em meio às tentativas de empatar, Maguire, muito criticado pela torcida do Manchester, se complicou na zaga e De Gea precisou defender chute de De Paul.

O goleiro Jan Oblak estava em dia inspirado e dificultou ainda mais uma reação do Manchester. O arqueiro do Atlético fez grande defesa em cabeceio de Raphael Varane. Na reta final do jogo, o time de Ralf Rangnick foi para o tudo ou nada em busca do empate já sem muita organização. A pressão, no entanto, não surtiu efeito.

AJAX DOMINA BENFICA... E PERDE

O Ajax recebeu o Benfica em Amsterdã e sofreu uma derrota dolorida, também por 1 a 0. O time holandês dominou completamente o jogo na Johan Cruijff Arena, mas não conseguiu marcar contra o time português. Já no segundo tempo, o herói da temporada, Darwin Núñez marcou o gol da classificação portuguesa.

O Ajax dominou o primeiro tempo, criando as principais chances de ataque na partida. A bola praticamente não saiu do campo de defesa do Benfica. A primeira chegada foi com cabeceio de Antony. Vice-artilheiro da Liga dos Campeões, Haller chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar das muitas chances, os holandeses pecaram na finalização e o placar foi para o intervalo sem gols.

A situação no segundo tempo começou parecida, com uma enorme pressão do Ajax, mas a bola não entrou. Mais para a reta final, o time português conseguiu respirar e conquistou um gol com o atacante Darwin Núñez aos 30 minutos. O atacante aproveitou saída errada de Onana e cabeceou para fazer 1 a 0 e garantir a classificação.

Atlético de Madrid e Ajax se juntam a Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City e Liverpool na próxima fase da Liga dos Campeões da Europa. Os vencedores dos jogos entre Lille e Chelsea e Juventus e Villarreal nesta quarta fecham os oito classificados. O sorteio dos confrontos das quartas de final acontecerá na próxima sexta-feira. Não haverá mais os chamados “cabeças de chave” ou restrição por país, o que significa que qualquer time poderá ser sorteado contra qualquer adversário.