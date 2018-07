Crac e Sampaio Corrêa empatam na final da Série D Crac e Sampaio Corrêa empataram por 1 a 1, neste domingo, na cidade de Catalão, no interior de Goiás, no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série D - quarta divisão nacional. O título será definido no próximo domingo, em São Luís, no Maranhão. Além dos finalistas, Mogi Mirim e Baraúnas garantiram o acesso para a Série C em 2013.