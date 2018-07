Craque da Copinha, Vizeu renova com o Flamengo até 2020

Destaque na campanha do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, considerado o melhor jogador da competição, o atacante Felipe Vizeu vai continuar na Gávea por pelo menos mais quatro temporadas. O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a renovação contratual do garoto, que assinou até dezembro de 2020.

"Eu e minha família ficamos muito felizes com a renovação. Sei o quanto tenho batalhado para conquistar meu espaço, com humildade e respeito aos meus companheiros. Espero dar sequência ao trabalho, sempre firme, competitivo nos treinamentos, e concedendo o meu melhor nos jogos. Quero dar muitas alegrias à torcida rubro-negra, se Deus quiser com muitos gols", disse Vizeu ao site do Flamengo.

Promovido ao elenco profissional depois do título da Copinha, Vizeu participou de quatro partidas da equipe do técnico Muricy Ramalho e já fez três gols, sendo dois no triunfo sobre o Bangu, sábado.

Com a saída de Kayke, vendido na segunda-feira para o Yokohama Marinos, do Japão, Vizeu agora é substituto direto de Paolo Guerrero. A própria liberação de Kayke já era um indício de que a diretoria queria dar mais espaço a Vizeu, de apenas 18 anos.