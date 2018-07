Craque do Santos, Neymar garante estar tranquilo para ser pai

SANTOS - Horas depois de divulgar no seu site que vai ser pai, Neymar não fugiu das perguntas e nem demonstrou embaraço ao falar sobre o assunto na chegada do Santos ao Centro de Treinamento Rei Pelé, na tarde desta quinta-feira, procedente da Colômbia, porém foi superficial nas respostas. "No começo foi um baque forte, mas como a minha família e a dela já estão sabendo, estou mais tranquilo. Agora é esperar que a criança venha com saúde e depois é criá-la", disse o atacante santista de 19 anos, completados em fevereiro.

Das pessoas mais próximas ao jogador, o único localizado por telefone, nesta quinta-feira, foi Eduardo Musa. Ele gerencia a carreira e segue os passos de Neymar bem de perto, em nome do Santos, e se negou a responder se o jovem vai se casar com a garota que engravidou. "Tudo o que tínhamos para falar sobre isso é o que está na nota divulgada no site. Esse é assunto de família e qualquer coisa mais que for divulgado será invasão de privacidade", afirmou Musa.

Na nota postada no site, Neymar afirma que a identidade da mãe da criança será preservada, conforme acordo entre as famílias.

Neymar soube dia 5 deste mês que vai ser pai. Após entendimento entre as duas famílias, ficou estabelecido que, para evitar especulações, o fato seria divulgado só após a decisão do Campeonato Paulista, entre Santos e Corinthians, domingo às 16h, na Vila Belmiro. Mas, como a notícia de que Neymar tinha engravidado uma garota se espalhava pela cidade, sua assessoria decidiu por divulgar a nota para evitar distorções.

Apesar do sigilo das famílias e dos dirigentes do Santos em torno do assunto, consta que a futura mãe seria uma jovem de 17 anos que, como Neymar, assiste aos cultos de uma igreja Pentecostal em São Vicente. Ela ficou grávida em dezembro e ainda não se sabe se vai dar a luz a um menino ou uma menina. Ao receber a notícia através do seu pai, Neymar da Silva Santos, o xodó santista teria afirmado ter certeza de que a criança é dele.

"Madson vai tirar um sarro de mim. Quando o filho dele nasceu, eu brincava, falando toda hora 'o papai chegou'. Agora 'o papai chegou' vai ser para mim", lembrou Neymar.

