Craque Marta é apresentada como reforço de time sueco

Eleita por cinco vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, Marta foi oficialmente apresentada nesta segunda-feira como novo reforço do Rosengard, clube sueco que fica na cidade de mesmo nome. A atacante irá defender pela terceira vez em sua carreira um time deste país, sendo que o último no qual ela atuou foi o Tyresö, sua ex-equipe.

Com problemas financeiros, o Tyresö desistiu de disputar a primeira divisão do Campeonato Sueco, hoje liderado pelo Rosengard, depois de ter jogado a final da edição passada da Liga dos Campeões feminina. Agora em um novo clube, a craque Marta espera ter uma boa sequência visando principalmente a sua participação no Mundial de 2015, quando atuará pelo Brasil na competição marcada para acontecer entre 6 de junho e 5 de julho, no Canadá.

"Recebi várias propostas da Europa e dos Estados Unidos, mas tenho fome de títulos, especialmente o da Liga dos Campeões. Vi um grande potencial no Rosengard, um time forte, e vou fazer todo o possível para que se torne o melhor da Europa", afirmou Marta, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

A estreia de Marta, de 28 anos de idade, em sua nova equipe poderá acontecer no próximo dia 30, pelo Campeonato Sueco. No país europeu, ela também já vestiu a camisa do Umeå entre 2004 e 2009, sendo que logo na sua primeira temporada se sagrou vencedora da Liga dos Campeões.