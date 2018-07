Craque tem investido em fotos com a família nas redes

Neymar está preocupado com a sua imagem nas redes sociais depois que foi suspenso por quatro jogos e excluído da Copa América. Desde que deixou a concentração da equipe em Santiago, o jogador tem usado as redes sociais, especialmente o Instagram, para publicar unicamente imagens com seus familiares. Pessoas próximas ao jogador afirmam que a seleção das imagens de familiares não é proposital, mas que “pegaria mal” postar fotos de viagem nesse momento.

No dia 25 de julho, por exemplo, o craque do Barcelona postou uma foto ao lado da irmã, Rafaela, exibindo a tatuagem que fez em homenagem a ela. “Tá na pele”, escreveu.

Ta na pele ❤️❤️❤️ @rafaella Uma foto publicada por Nj 🇧🇷 (@neymarjr) em Jun 24, 2015 às 9:02 PDT

Um dia antes, Neymar publicou uma imagem ao lado do pai, que está com um problema no joelho e por isso, não o acompanhou no Chile. O pai aparece em uma cama, com a perna esquerda imobilizada. “Papai se recuperando”, publicou.

O filho Davi Lucca é figurinha carimbada, principalmente nos últimos dias. Até a mãe de Neymar, sempre discreta e com poucas aparições na vida pública do filho, está nas redes. “Minha outra vida”, escreveu o craque da seleção sobre Nadine. A única imagem recente em que Neymar aparece em atividade de lazer foi uma rodada de pôquer registrada no perfil de um amigo.

A decisão de deixar a concentração da seleção na última segunda-feira foi de Neymar. “Continuar treinando sem ter o objetivo de jogar ia me matar por dentro.”

A comissão técnica avaliou que seria melhor o jogador voltar ao Brasil para não tirar o foco do resto do grupo. “Nós conversamos e decidimos o que é melhor para a seleção brasileira”, disse Dunga.

A CBF abriu mão de tentar reduzir a punição de Neymar, e os jogadores também o apoiaram. “Ele precisa de férias para dar um descanso para aquelas perninhas abençoadas”, disse Thiago Silva antes de a saída ter sido oficializada.

Neymar tem férias programadas para Ibiza, na Espanha, mas deve ficar mais alguns dias no litoral paulista.