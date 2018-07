Craques 'camisa 8' usam clássico para voltarem a brilhar

SÃO PAULO - São Paulo e Corinthians protagonizam mais um clássico nesta temporada do Campeonato Paulista e entram em campo às 16h, no Morumbi, neste domingo. Com grandes jogadores como titulares, dois 'camisas 8' - Ganso e Paulinho - têm, além de vencer, também outras tarefas para defender dentro das quatro linhas. O meia do Tricolor Paulista busca a chance de voltar a brilhar, enquanto o volante da equipe de Tite mantém os olhos focados em uma chance na seleção brasileira.

Foi justamente contra o Corinthians que Paulo Henrique Ganso exibiu pela primeira vez no São Paulo suas credenciais de meia de visão de jogo privilegiada e toque de bola refinado. No encerramento do Brasileiro do ano passado ele foi o comandante da equipe recheada de reservas que surpreendeu o rival - que vinha com o time titular - no Pacaembu e venceu por 3 a 1, com duas assistências do meia.

Neste ano foram duas disputas contra os maiores rivais. No primeiro reencontro com o Santos, decepcionou e só foi notado pelas intensas vaias dos seus ex-torcedores na Vila Belmiro. Contra o Palmeiras fazia bom jogo, mas a performance foi ofuscada assim que ele atirou um copo de água no chão em claro sinal de irritação à sua substituição, gesto reprovado publicamente por Ney Franco, que ainda lhe deu um puxão de orelhas.

Se ainda não é o maestro capaz de conduzir a equipe, Ganso dá sinais de evolução constante e finalmente parece ter entendido que só terá espaço com Ney Franco se mostrar empenho sem a bola. Depois de uma sequência de boas partidas, a expectativa é de que ele mais uma vez se entenda com Jadson e abra os espaços na forte defesa corintiana. "Estamos nos entendendo cada vez mais. É um grande jogador e muito fácil de atuar ao seu lado", elogiou o camisa 10.

Diz o ditado dos boleiros que é nos grandes jogos que os grandes craques aparecem e fazem a diferença. Ganso terá uma oportunidade de ouro para mostrar serviço e ganhar de vez o coração dos são-paulinos.

Já Paulinho volta hoje ao Corinthians depois de ficar três jogos fora por causa de uma lesão na coxa esquerda sofrida contra o União Barbarense. Mais do que desfalcar a equipe no Campeonato Paulista, o volante foi cortado da seleção brasileira e não participou dos amistosos diante de Itália e Rússia. Apesar de ser figura certa na lista de convocados para o amistoso de sábado contra a Bolívia que Felipão divulgará na terça-feira, a ausência nos dois últimos jogos o fez perder espaço na corrida por uma vaga de titular no time que disputará a Copa das Confederações.

Peça chave no esquema de Tite, o volante passou a receber atenção especial depois dessa última lesão. "A gente tinha oportunidade de deixar ele no banco (contra o Penapolense, na última quarta-feira), mas fui conservador e pedi que ele continuasse treinando", disse o treinador.

Não passa pela cabeça de Tite perder o seu jogador mais versátil na reta final da primeira fase do Paulista e num momento de definição dos classificados às oitavas de final da Libertadores. Assim como não passa pela cabeça de Paulinho ficar fora da Copa das Confederações. "A lesão vem nos momentos em que o jogador está em uma sequência boa. Não tem o que lamentar, é voltar e dar a volta por cima".