Craques do passado atraem torcedores para lojas do Palmeiras

No último sábado, os ídolos alviverdes Ademir da Guia e Dudu estiveram na Academia Store do Shopping Butantã. A presença dos ex-jogadores atraiu fotógrafos e torcedores do Palmeiras de todas as idades. Pais compartilhavam com seus filhos, algumas das histórias da dupla que atuou nas décadas de 60 e 70.

Ademir afirma estar orgulhoso de seus feitos em campo e está feliz em participar da ação vinculada ao time. "É muita alegria saber que essas pessoas estão aqui para me conhecer. Depois de tantos anos, ainda somos reconhecidos pelo que fizemos vestindo as cores do Palmeiras", afirma.