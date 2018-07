CRAQUES ESBANJAM CARISMA COM FÃS DURANTE A COPA

Se tem uma coisa que não falta nesta Copa é craque. As boas partidas comprovam isso. Além de talento com a bola nos pés, muitos dos principais jogadores do mundo têm mostrado que também são 'diferenciados' fora das quatro linhas, esbanjando simpatia com o torcedor brasileiro.

A impressão é que muitos deles parecem se sentir em casa – mesmo que sua casa de verdade esteja a um oceano (ou milhares de quilômetros) de distância.

Além da vontade natural de viver em um ambiente agradável e também não sofrer com rejeição, muitos dos craques adotam essa postura cordial de olho em uma força extra da torcida. Não chegamos nem à metade do Mundial, mas já é possível apontar que a seleção da Alemanha é uma das favoritas para ganhar não só a Copa, como também o simbólico título de campeã da simpatia.

Desde que chegaram a Santa Cruz Cabrália, litoral sul da Bahia, dia 8, os alemães têm feito de tudo para conquistar os moradores da região. Já nos primeiros dias, o atacante Podolski apareceu tirando fotos com torcedores. Depois, um grupo de índios cantou e dançou com os atletas, que até arriscaram alguns passos.

Dias depois, Schweinsteiger, Podolski e Özil visitaram a única escola da vila de Santo André, onde fica a concentração da equipe, para ver os alunos cantarem e dançarem – no final da visita, bateram bola com os garotos. Schweinsteiger e Neuer já fizeram vídeo cantando o hino do Bahia e vestindo a camisa do time, e Özil e Podolski tiraram fotos fazendo pose ao lado dos policiais que fazem a segurança do hotel onde a seleção está hospedada.

INVASÃO DO BEM

Se dentro de campo a Espanha deu vexame, fora das quatro linhas a conversa é outra. A atual campeã mundial também fez bonito no relacionamento com os torcedores, e isso ficou claro quando, faltando dois dias para o início do Mundial, a equipe treinava normalmente em Curitiba quando dois jovens invadiram o treino.

Ao invés de seguranças truculentos, quem recebeu o menino foi o zagueiro Piqué, que lhe deu uma blusa de presente. Uma garota conseguiu a camisa de Diego Costa.

A rivalidade Brasil x Argentina foi esquecida por alguns instantes durante o treino do time de Lionel Messi, no CT do Atlético Mineiro. O astro do Barcelona, como sempre, foi o mais ovacionado e também não decepcionou os fãs.

Durante um treino no dia 11 de junho, torcedores invadiram o local. Um deles correu em sua direção e se ajoelhou a seus pés, como se estivesse engraxando sua chuteira. Messi não só permaneceu parado, como ainda deu um agasalho de presente para o torcedor. Em seguida, foi reverenciado por um sósia de Ronaldinho Gaúcho e caiu na risada após a cena insólita.