Craques rivais são velhos conhecidos de Willian

Um atleta da seleção brasileira conhece muito bem alguns jogadores do Chile, em especial os dois craques da equipe do técnico Jorge Sampaoli. Em 2007, no Sul-Americano Sub-20, em que Willian – que hoje é opção do técnico Luiz Felipe Scolari para mudar o jogo no segundo tempo –, se destacou, despontaram para o futebol Arturo Vidal e Alexis Sánchez.

A competição daquele ano foi disputada no Paraguai. Brasil e Chile se enfrentaram em duas oportunidades. A primeira logo na estreia, dia 7 de janeiro, com vitória da seleção brasileira por 4 a 2, em Pedro Juan Caballero. Depois no hexagonal final, com empate por 2 a 2, em Luque, no dia 21 de janeiro.

Sánchez marcou gol no primeiro jogo. Vidal fez os dois no segundo confronto, em uma partida que terminou em confusão. A marcação de um pênalti para o Chile, que perdia por 2 a 1, nos acréscimos gerou revolta nos brasileiros. O árbitro, o colombiano Albert Duarte, foi agredido pelo volante Fernando, que ontem trocou o Porto pelo Manchester City.

Técnico da seleção brasileira naquele Sul-Americano, Nélson Rodrigues guarda até hoje, sete anos depois, anotações que fez na época sobre os chilenos antes da competição. Sánchez era o maior temor. "Sánchez era muito rápido, habilidoso, não dava para dar espaço porque ele era muito perigoso", relembrou o treinador.

Além de Sánchez e Vidal, Gary Medel, Maurício Isla, Carlos Carmona e Cristopher Toselli também estavam naquela equipe chilena e agora vão reencontrar Willian e o Brasil. “Aquela seleção tinha muita qualidade, até o esquema tático é parecido com o do Sampaoli. O Chile tinha uma equipe melhor até que a da Argentina, com o Di María”, afirmou Nélson Rodrigues, citando o craque do Real Madrid.

Willian, então apenas uma promessa no Corinthians, terminou o torneio como campeão com o Brasil. Os chilenos ficaram em quarto e, assim como os brasileiros, garantiram vaga para o Mundial do Canadá disputado meses depois. A seleção brasileira se classificou, também, para os Jogos Olímpicos de Pequim, já que, naquele ano, pela primeira vez, o Sul-Americano Sub-20 foi instituído como Pré-Olímpico.

As exibições de Sánchez foram bastante convincentes. O atacante, que defendia o Cobreloa, deixou o Paraguai diretamente para o futebol italiano. À época, o negócio gerou polêmica, já que o jogador foi liberado durante o torneio para ir realizar exames médicos na Udinese e assinar contrato, embora o acerto tivesse acontecido antes do início da competição.

Sánchez ainda jogou por Colo Colo e River Plate por empréstimo antes de ir definitivamente para o futebol europeu. Após se destacar na Udinese, o atacante foi negociado com o Barcelona, equipe que defende desde 2012.

A saída de Vidal não foi imediata. O Sul-Americano de 2007 serviu como cartão de visitas aos europeus. O chileno terminou como vice-artilheiro, com seis gols, um atrás do uruguaio Edinson Cavani, hoje também na Copa do Mundo.

O desempenho no torneio no Paraguai, somado com as boas atuações no Mundial daquele mesmo ano, convenceram o técnico do Bayer Leverkusen, Rudi Voller, a investir no jogador. Os alemães pagaram US$ 11 milhões para tirá-lo do Colo Colo, em julho de 2007. Vidal ficou no Bayer até 2011, ano em que viveu sua melhor temporada, antes de ir jogar na Juventus, da Itália. Agora Sánchez e Vidal cruzam novamente o caminho do Brasil.