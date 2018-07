CRB aponta queda de produção e dispensa o técnico Dado Cavalcanti

A derrota para o Brasil de Pelotas por 2 a 0, sofrida na tarde do último sábado, no estádio Bento de Freitas, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi a última de Dado Cavalcanti no CRB. Neste domingo, a diretoria do clube acertou a saída do treinador após uma reunião realizada em Maceió.

"A reunião aconteceu em minha casa e fui comunicado que estava sendo dispensado. Saio com o sentimento de quem cumpriu seu trabalho e é uma pena não continuar, pois acho que, faltando 14 rodadas, ainda existiam bons frutos para serem colhidos", disse Dado Cavalcanti.

O técnico se mostrou contrariado com a decisão da diretoria do CRB. Ele foi contratado para o lugar de Léo Condé e comandou o CRB em 16 partidas, obtendo sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O que pesou na decisão da diretoria foi a queda de rendimento do time nas últimas partidas, com apenas duas vitórias em dez jogos. O time soma 32 pontos, na 13.ª posição na tabela da Série B, sete pontos na frente da zona de degola. O seu próximo jogo será contra o Criciúma, no estádio Rei Pelé, no sábado, pela 25.ª rodada.

A diretoria do CRB já iniciou a busca pelo substituto de Dado Cavalcanti e entrou em contato com alguns nomes. A expectativa é a de que até quarta-feira tenha uma decisão. Mazola Júnior, que possui uma passagem vitoriosa pelo clube, interessa e deve ser procurado.