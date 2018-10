CRB bate Goiás, quebra jejum de seis jogos e dorme fora da degola

O CRB voltou a vencer nesta noite de sexta-feira, após sete jogos, e conquistou resultado muito importante na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano recebeu o Goiás, no estádio Rei Pelé, em Maceió, levou a melhor por 2 a 0 e dorme fora da zona da degola.

A vitória levou o CRB à 16.ª colocação com 35 pontos, três a mais do que Sampaio Corrêa, Paysandu e Juventude, que ainda jogam no sábado. O Goiás, com 53 pontos, segue na segunda colocação com seis pontos de vantagem em relação ao rival Atlético-GO, primeiro time fora do G4. O Avaí, em terceiro com 51, tem um jogo a menos e pode ultrapassar o time goiano.

A primeira etapa foi de domínio do CRB. O time da casa pressionou e só não abriu o placar porque o goleiro Marcos estava em noite inspirada, sendo muito exigido e praticando uma série de defesas antes do intervalo. Na melhor chance do primeiro tempo, Willians Santana passou até por Marcos e rolou para Mazola finalizar, mas o zagueiro David Duarte se atirou na frente da bola para salvar o Goiás.

Na segunda etapa, o CRB seguiu desperdiçando chances. Aos dez minutos, o meia Renato Cajá derrubou Willians Santana dentro da área e o árbitro paulista Leandro Bizzio Marinho não teve dúvidas para marcar pênalti. Na cobrança, no entanto, Everton Sena pegou mal na bola e mandou para longe.

De tanto insistir, aos 22 minutos, finalmente a torcida alagoana conseguiu tirar o grito de gol da garganta. Willians Santana arrancou pela direita e cruzou rasteiro para Iago pegar de primeira e de chapa para estufar as redes.

Para garantir a vitória, já aos 44 minutos, Luiz Otávio marcou um golaço. O volante recebeu na entrada da área, cortou um marcador e bateu sem força, mas acertou o ângulo direito de Marcos, que pulou e não conseguiu alcançar.

O Goiás volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Avaí, no Estádio Olímpico de Goiânia, pela 33.ª rodada da Série B. No dia seguinte, o CRB enfrenta o São Bento no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 X 0 GOIÁS

CRB - João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Serginho, Rafael Carioca (Felipe Menezes) e Iago (Luiz Otávio); Willians Santana e Mazola (Neto Baiano). Técnico: Roberto Fernandes.

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Edcarlos e Ernandes; Gilberto, Giovanni (Júnior Viçosa) e Renato Cajá (Tiago Luis); Michael, Rafinha (Maranhão) e Lucão. Técnico: Ney Franco.

GOLS - Iago, aos 22, e Luiz Otávio, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Anderson Conceição e Rafael Carioca (CRB); Ernandes e Renato Cajá (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).