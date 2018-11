CRB bate Juventude e abre 4 pontos da zona de queda da Série B

O CRB deu um passo importante para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude pelo placar de 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 35.ª rodada. Em contrapartida, praticamente rebaixou o time de Caxias do Sul (RS) e decretou de vez a queda matemática do lanterna Boa.

Com o resultado, o CRB terminou a rodada na 16.ª colocação com 41 pontos, quatro a mais do que o Paysandu, o primeiro dentro do descenso. Com 35, o Juventude é o 18.º. O Boa, em último, tem apenas 29.

Em duelo direto contra o rebaixamento, o CRB aproveitou a força da sua torcida para pressionar o Juventude logo de cara e precisou de apenas 11 minutos para abrir o marcador. Iago partiu em velocidade e cruzou. Mazola fez o corta-luz para Renan Oliveira, que chutou no fundo das redes.

O Juventude não abaixou a cabeça e ficou muito perto de empatar aos 18 minutos, quando Neuton recebeu na entrada da área e arriscou. A bola passou rente à trave de João Carlos, que segurou de forma tranquila uma tentativa de Gabriel Valentini.

O time alagoano ainda tentou achar um segundo gol na etapa final, mas desperdiçou grande oportunidade. Willians Santana disparou e tentou o chute cruzado. Douglas se esticou, mas não conseguiu desviar para o gol.

O CRB voltou para o segundo tempo propondo um jogo lento, truncado, tentando segurar a vitória. Com sérias limitações técnicas, o Juventude se viu preso na marcação rival e só foi chegar com perigo aos 15 minutos. Gabriel Valentini arriscou, mas João Carlos encaixou.

O time alagoano seguiu o plano à linha e achou o segundo gol aos 35 minutos. João Carlos saiu jogando, Paulinho desviou e a bola parou nos pés de Iago. Ele cruzou rasteiro para Willians Santana ampliar o marcador no estádio Rei Pelé.

Na próxima rodada, a 36.ª e antepenúltima, o Juventude enfrenta a Ponte Preta nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No sábado, às 17 horas, o CRB visita o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 0 JUVENTUDE

CRB - João Carlos; Edson Ratinho (Diogo Mateus), Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Serginho e Renan Oliveira; Willians Santana (Tinga), Iago e Mazola (Rafael Carioca). Técnico: Roberto Fernandes.

JUVENTUDE - Douglas Silva; Felipe Mattioni, Micael (Wagner), Bonfim e Neuton; Rodrigo (Tony), Matheus Bertotto, Gabriel Valentini, Hugo Sanches (Douglas Kemmer) e Denner; Elias. Técnico: Luís Carlos Winck.

GOLS - Renan Oliveira, aos 11 minutos do primeiro tempo; Willians Santana, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Serginho e Iago (CRB); Felipe Mattioni e Tony (Juventude).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).